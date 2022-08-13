Володимир Зеленський записав звернення ввечері 13 серпня. Також у цей день окупанти знову стріляли у бік Запорізької АЕС.

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Володимир Зеленьський заявив, що росіяни влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС і намагаються нагнати на цей напрямок свої додаткові сили, щоб ще більше шантажувати нашу державу та світ.

Якщо хтось там у росії думає, що їм це щось може дати, то вони помиляються. російський шантаж тільки мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору,

– пояснив Зеленський.

Він також додав, що кожен день перебування російського контингенту на ЗАЕС та в сусідніх районах тільки збільшують радіаційну загрозу для Європи. Президент пригадав, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було.

Володимир Зеленський також заявив, що:

на це має бути потужна реакція світу;

українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти росії обов'язково блокували російську атомну галузь;

всі відповідальні за атомний шантаж мають відповідати в міжнародному суді.

Звернення Зеленського за 13 серпня: відео