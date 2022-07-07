Зарплаты не будет: Болгария заблокировала перевод 890 тысяч долларов посольству россии

Санкции, введенные Евросоюзом против россии, дали неожиданный результат. В Болгарии заблокировали перевод на счет посольства страны-агрессорки.

Перевод был на сумму 890 тысяч долларов. Эти деньги должны были направить на выплату зарплат российским послам.

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Перевод 890 миллионов долларов посольству россии заблокировали

Первым о блокировании перевода 890 тысяч долларов для российского посольства сообщил глава парламентской группы партии "Есть такой народ" Тошко Йорданов. Однако он сообщил, что Болгария будто сделала это самовольно – по "единоличному поручению премьера Кирилла Петкова" счета посольства якобы заморозили.

Йорданов изо всех сил пытался добиться разблокирования российских денег. В частности, он начал манипулировать тем, что россия может заблокировать деньги болгарских дипломатов и бизнесменов.

Это граничит с, как сказать, глупостью, потому что мы не враждебные друг к другу страны. У нас еще дипломатические отношения не разорваны,

– отметил политик.

Кроме того, Йорданов обвинял СМИ в манипуляциях и жаловался на отношение мира к россиянам.

Перевод заблокирован из-за санкций Евросоюза

Недавно парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Кирилла Петкова. Он активно поддерживал ЕС, осуждал вторжение россии в Украину и боролся с коррупционными схемами, к которым были причастны болгарские депутаты. По мнению Петкова, причиной его отставки была именно страна-агрессор и мощная мафия Болгарии.

Кандидат в премьер-министры Болгарии и действующий министр финансов Асен Василев ответил на упреки Йорданова. По его словам, счета посольства россии не замораживали, а только заблокировали сам перевод. Мол, это произошло автоматически на основании санкций ЕС.

"Есть перевод для российского посольства, непосредственно подпадающего под санкции Европейской комиссии. российское посольство обратилось с просьбой об отступлении, то есть чтобы Болгария отменила санкции на это перевод", – отметил Василев.

По его словам, сейчас частичная отмена санкций согласовывается с Еврокомиссией. Когда Болгария получит ответ, будут ли это делать конкретно для этого трансфера, тогда и будут принимать соответствующие меры.

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