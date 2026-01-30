Гарантии безопасности от США не имеют реального веса, что продемонстрировал Будапештский меморандум, поэтому европейские союзники опасаются, что в случае нападения России Дональд Трамп может не оказать поддержки. В то же время Россия не знает, как переживет 2026 год из-за исчерпанных внутренних резервов и действия эффективных санкций.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что Украине надо выдержать этот год, и если все факторы сойдутся в одной точке, в 2027 году от России останется только политическое упоминание.

Выдержит ли Россия санкции после 2026 года?

"У нас есть пример Будапештского меморандума, Барак Обама, Джо Байден, Дональд Трамп – все эти президенты подтверждают, что одно дело подписывать бумажки, а другое – действовать. Сейчас европейские союзники неофициально говорят, что не знают, что сделает Трамп, если Россия нападет, и очень боятся, что он ничего не сделает", – сказал Огрызко.

Идея создания европейской оборонной структуры перезрела и давно должна была быть реализована. В некоторых европейских странах появились люди, которые публично говорят об этом в Европарламенте, Еврокомиссии и других структурах. Однако от обсуждения до создания проходят месяцы.

Полагаться на непредсказуемого Трампа нельзя. Украине нужна собственная мощная армия и поддержка европейских партнеров, и это возможно выдержать. Даже официальные российские чиновники говорят, что не знают, как Россия переживет 2026 год,

– отметил Огрызко.

Заместитель министра финансов России признал, что их планы на 2026 год фейковые и базируются только на представлениях, а не на реалистичных данных. У России остается фактически этот год – внутренние резервы исчерпаны, внешних заимствований нет, санкции работают.

"Американцы обещали ввести дополнительные санкции, плюс вспомнили, что царская Россия должна США 250 миллиардов долларов. Идет накопление факторов, которые, если сойдутся в одной точке, разорвут Россию на части. Нам надо выдержать этот год. И тогда, я думаю, в 2027 году от России останется лишь политическое упоминание", – подытожил Огрызко.

Что еще известно об экономической ситуации в России?