ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России, но кое в чем Венгрия уступила

В среду, 22 февраля, послы ЕС провели встречу. На ней они так и не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который планировали ввести к годовщине полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк. Он отметил, что переговоры продолжатся завтра, "тревожно приближаясь к установленному дедлайну" 24 февраля.

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Венгрия пошла на уступки

Йозвяк также сообщил, что Венгрия, требовавшая исключить четырех человек из санкционного списка, уступила. Впрочем, из-за сопротивления Венгрии послам ЕС не удалось договориться о продлении антироссийских санкций на 9 или 12 месяцев вместо нынешних шести.

Что этому предшествовало

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил ветировать продолжение антироссийских санкций ЕС, которые должны возобновляться каждые шесть месяцев, поскольку потребовал, чтобы из списка исключили четырех человек.

Венгрия также выступает против предложения, которое поддерживают все другие страны, по продлению периода возобновления санкций с шести до 12 месяцев.

Когда ждать новых санкций против России

Продление санкций на год дало бы Будапешту меньше возможностей торпедировать санкции и срывать решения ЕС.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность на этой неделе, что десятый пакет санкций против России примут к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Добавим, что 15 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.