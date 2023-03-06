Санкции должны работать эффективно: каковы дальнейшие шаги Запада по отношению к России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел уже десять пакет санкций. В нем нет ничего значимого, но нынешняя санкционная политика позволит лучше отслеживать соблюдение уже действующих ограничений.

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, все, что могло оказать значительное влияние на экономику России уже работает.

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Главные ограничения – уже введены

Сергей Фурса отметил, что 10 пакет санкций против России не содержит слишком важных ограничений, потому что они были введены еще до этого. Главным "козырем" этого пакета и санкционной политики остается контроль за их соблюдением.

Сейчас санкционная политика и ЕС, и американцев будет сфокусирована на том, чтобы отслеживать действие уже введенных санкций – это будет ключевое. Все главные санкции уже введены, а все, что могло оказать значительное влияние на экономику России уже работает,

– сказал банкир.

Он добавил, что последней такой санкции стало ограничение на российские нефтепродукты, но оценить ее эффект пока сложно, поскольку нет ни одной статистики, которая бы о чем-то свидетельствовала.

"Понятно, что это должно быть больно для российской экономики, но как именно пока неизвестно", – отметил Фурса.

Бизнес сделал все, что мог

Банкир рассказал, что международные компании уже никак не могут повлиять на Россию, потому что максимум, что они могут – это уйти с российского рынка. Те компании, для которых важны ценности, уже покинули Россию и сделали это в 2022 году.

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Фурса отметил, что Запад теперь будет фокусироваться на Италии, ОАЭ и Турции. Именно через эти страны Россия пытается обходить санкции. В то же время он убежден, что полностью избавиться от параллельного импорта не удастся.

Банкир убежден, что это явление будет всегда, но его эффективность может зависеть от давления. Чем больше будет давление, тем меньше возможностей у России.

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