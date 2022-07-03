Норвегия решила придерживаться введенных Европой санкций и не пропускать российские товары, направлявшиеся в Шпицберген, через свою территорию. Ответ оккупантов не заставил себя ждать. Как всегда, ни о каких цивилизованных ходах речь не шла.

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Повреждение важного кабеля

Как сообщили норвежцы, ранее со дна моря за пределами Вестеролена исчезли более 4 километров кабеля. С его помощью исследователи собирают данные, а также он передавал важную информацию для Вооруженных Сил Норвегии. Тогда в этом районе были российские рыболовецкие суда, и с ними связывали исчезновение кабеля.

Норвежцы проложили запасной, но россияне снова его повредили. Сигнал, которій подает кабель, пропадает в районе Шпицбергена, куда Норвегия не пропустила российские товары. В этом районе снова были зафиксированы российские корабли. В совпадение норвежцы не верят и уверены, что кабель повредили именно россияне.

Война России с Украиной: последние новости

Министр обороны России Сергей Шойгу уже похвастался Путину, что оккупанты полностью контролируют Луганскую область. Россияне немного спешат радоваться, боевые действия продолжаются и им придется понести еще много потерь.

В Минобороны Украины заверили, что даже если врагу удастся выйти на административные границы Луганщины, то битва за Донбасс будет продолжаться.