Норвегія вирішила дотримуватися запроваджених Європою санкцій та не пропускати російські товари, які прямували до Шпіцбергену, через свою територію. Відповідь окупантів не забарилася. Як завжди, про жодні цивілізовані ходи мова не йшла.

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Пошкодження важливого кабелю

Як повідомили норвежці, раніше з дна моря за межами Вестеролена зникло понад 4 кілометри кабелю. За його допомогою дослідники збирають дані, також він передавав важливу інформацію для Збройних Сил Норвегії. Тоді у тому районі були російські риболовецькі судна, і саме з ними пов'язували зникнення кабелю.

Норвежці проклали запасний, але росіяни знову його пошкодили. Сигнал, який подає кабель, пропадає в районі Шпіцбергена, куди Норвегія не пропустила російські товари. У тому районі знову були зафіксовані російські кораблі. У збіг норвежці не вірять та переконані, що кабель пошкодили саме росіяни.

Війна Росії з Україною: останні новини

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