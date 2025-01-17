Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что вряд ли Трамп сможет достичь реального завершения войны. На это, вероятно, уйдет не один десяток лет. Сейчас он работает над перемирием и прекращением огня. Это более реалистичные цели.

Смотрите также Ситуация на фронте и новые карты ISW: на каких ключевых участках продвигается враг

Как Трамп может дожать Путина

Как отметил Шейтельман, прежде всего Трамп может начать угрожать ввести еще более жесткие санкции против России, если Путин не будет сговорчивым. Уже была информация от СМИ, что администрация новоизбранного президента США разрабатывает стратегию санкций против России. Но все находится на раннем этапе.

Трамп имеет и другие рычаги влияния на Путина. Среди них – поставки большего количества оружия для Украины. А еще он может давить на союзников России.

Удары по Ирану или Северной Корее – это тоже возможно. Но на первом этапе Трамп, наверняка, захочет привлечь только санкции. Вполне вероятно, что недавние санкции США были сделаны по желанию Трампа,

– сказал Шейтельман.

Напомним, недавно Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Они касаются почти 100 субъектов, среди которых есть банки, оборонные предприятия, иностранные компании и отдельные лица, которые помогали России избегать санкций.