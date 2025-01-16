Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg. Эту информацию изданию сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

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В какой области готовят усиленные санкции у Трампа

Администрация президента Джо Байдена, который уходит в отставку, 10 января наложила наиболее разрушительные санкции на торговлю нефтью в России среди всех западных государств. Этот шаг создал открытый вопрос о том, как Трамп относится к мерам, учитывая его обязательства быстро прекратить войну в Украине.

По данным источников издания, команда Трампа рассматривает два основных подхода. Один, если новая администрация посчитает, что окончание войны уже близко, содержит некоторые меры в пользу санкционированных российских производителей нефти, которые могли бы помочь заключить мирное соглашение.

Другой вариант будет основываться на санкциях, еще больше усиливая давление для увеличения рычагов, сказали источники.

Собеседники отметили, что планы команды Трампа по санкциям сейчас находятся на ранних стадиях и в конце концов будут зависеть от самого новоизбранного президента.

В обсуждении стратегии участвуют некоторые из кандидатов в администрацию Трампа, а также бывшие чиновники по санкциям в его первой администрации. Также опрашивают мнения нескольких консервативных аналитических центров.

Советники Трампа в конце концов будут бороться с тем же вопросом, что и администрация Байдена – как избежать серьезных перебоев в поставках и ценах на рынке нефти в то время, когда Вашингтон ввел широкие санкции против трех крупнейших производителей в мире. Другой вызов: калибровка правильного баланса между использованием инструментов экономической войны и желанием сохранить статус доллара как мировой резервной валюты,

– говорится в материале.

По словам источников, для команды Трампа агрессивная российская политика может привести к усилению вторичных санкций по торговле нефтью, наказание как для европейских грузоотправителей, так и для азиатских покупателей, включая крупные компании в Китае и Индии.

Другой возможный подход: настаивание на более решительном вмешательстве в танкеры, перевозящие российскую нефть через жизненно важные датские и турецкие блокпосты.

В среду во время слушаний по подтверждению в должности госсекретаря Марко Рубио назвал санкции ключевым рычагом влияния, который может способствовать мирному урегулированию.