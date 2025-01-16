Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Bloomberg. Цю інформацію виданню повідомили джерела, обізнані з цим питанням.

До теми Сподіваюся, Трамп примусить Путіна до миру і запропонує реальні гарантії безпеки, – Зеленський

У якій галузі готують посилені санкції у Трампа

Адміністрація президента Джо Байдена, який іде у відставку, 10 січня наклала найбільш руйнівні санкції на торгівлю нафтою в Росії серед усіх західних держав. Цей крок створив відкрите питання про те, як Трамп ставиться до заходів, враховуючи його зобов’язання швидко припинити війну в Україні.

За даними джерел видання, команда Трампа розглядає два основні підходи. Один, якщо нова адміністрація вважатиме, що закінчення війни вже близько, містить деякі заходи на користь санкціонованих російських виробників нафти, які могли б допомогти укласти мирну угоду.

Інший варіант ґрунтуватиметься на санкціях, ще більше посилюючи тиск для збільшення важелів, сказали джерела.

Співрозмовники наголосили, що плани команди Трампа щодо санкцій нині перебувають на ранніх стадіях і врешті будуть залежати від самого новообраного президента.

У обговорення стратегії беруть участь деякі з кандидатів у адміністрацію Трампа, а також колишні чиновники з санкцій у його першій адміністрації. Також опитують думки кількох консервативних аналітичних центрів.

Радники Трампа зрештою будуть боротися з тим же питанням, що й адміністрація Байдена – як уникнути серйозних перебоїв у постачанні та цінах на ринку нафти в той час, коли Вашингтон запровадив широкі санкції проти трьох найбільших виробників у світі. Інший виклик: калібрування правильного балансу між використанням інструментів економічної війни та бажанням зберегти статус долара як світової резервної валюти,

– мовиться у матеріалі.

За словами джерел, для команди Трампа агресивніша російська політика може спричинити посилення вторинних санкцій щодо торгівлі нафтою, покарання як для європейських вантажовідправників, так і для азіатських покупців, включно з великими компаніями в Китаї та Індії.

Інший можливий підхід: наполягання на більш рішучому втручанні в танкери, що перевозять російську нафту через життєво важливі данські та турецькі блокпости.

У середу під час слухань щодо підтвердження на посаді держсекретаря Марко Рубіо назвав санкції ключовим важелем впливу, який може сприяти мирному врегулюванню.