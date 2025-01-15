Соответствующее заявление американский чиновник сделал в среду, 15 января, во время слушаний в Сенате США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

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Что заявил Марко Рубио о войне

Комментируя вопрос о потенциальном окончании войны в Украине, американский сенатор признал, что это будет трудно. В то же время он выразил убеждение, что Украина не сможет оттеснить Россию полностью, а вражеские войска в свою очередь не захватят всю территорию нашего государства.

Важно оставаться реалистами: будут необходимы уступки – и со стороны России, и со стороны украинцев... Важно, чтобы с обеих сторон был некоторый баланс,

– заявил он.

По его словам, украинцы борются слишком сильно, а страна – слишком большая, поэтому россиянам не удастся захватить ее полностью. По мнению чиновника, у Украины заканчиваются "не деньги, а украинцы".

"Но также нереалистично верить в то, что каким-то образом страна размером с Украину... сможет отбросить этих людей туда, где они находились накануне вторжения", – сказал Рубио.

Он признает, что обе стороны имеют рычаги влияния, которые они могли бы использовать для усиления своих позиций на возможных будущих мирных переговорах. В то же время Рубио предполагает, что Путин может "навязать нейтралитет" Украине, поскольку Кремль может восстановить силы и вернуться за 4 – 5 лет.

Кроме вышеупомянутого, Марко Рубио раскритиковал действующую администрацию США за ее отношение к войне в Украине, поскольку считает, что у Джо Байдена не было четкой стратегии по этому поводу, поэтому он заверил, что следующая администрация будет стремиться к "смелой дипломатии".

Говоря об уступках, напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина твердо настаивает на членстве в НАТО, которое закреплено в Конституции, несмотря на возможные альтернативные предложения на переговорах. По его мнению, НАТО является единственной надежной гарантией безопасности.