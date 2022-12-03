Самый лакомый кусок, – политтехнолог сказал, какими еще санкциями Запад может ударить по России

Польша согласилась на ограничение цены на российскую нефть до 60 долларов при условии, что Брюссель разработает новый пакет санкций против России. В него должен войти самый лакомый кусок российской экономики.

Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось, что санкции мощно ударят по добыче российской нефти в 2023 году.

Интересно Новый провал России: почему банки Кыргызстана массово отказываются обслуживать карты "Мир"

Новые имена военных преступников

Шейтельман рассказал, что поляки в очередной раз показали себя как наши лучшие друзья и партнеры. Мы должны быть благодарны за это, и МИД должен официально поблагодарить. В новые санкции против России должны входить новые имена, еще не все военные преступники указаны в этих списках.

К примеру, в Лондоне, похоже, был арестован Михаил Фридман, судя по сообщениям и выпущен под залог. Таких людей много, и за ними надо по миру гоняться, это конкретные люди,

– отметил политтехнолог.

Шейтельман сказал, какими еще санкциями Запад может ударить по России: смотрите видео

Санкции против "Росатома"

Он продолжил, что наиболее лакомым куском, оставшимся в России и ее экономике, являеться атомная промышленность. Пора браться за нее хотя бы в каком-то виде. Понятно, что не сразу, вероятно, не мгновенно, но "Росатом" – корпорация терроризма.

"Росатом", который проводит теракты на наших атомных станциях, пытающий людей в Чернобыле и Запорожской области. Я думаю, что действия этой компании должны быть ограничены. Мы понимаем, что венгры будут против этого, потому что "Росатом" у них строит какие-то атомные электростанции, возможно, будут против тех, кому "Росатом" поставляет топливо, но, как и с нефтью, эту процедуру следует начать", - отметил Шейтельман.

Санкции против России: последние новости