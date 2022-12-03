Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що санкції потужно вдарять по видобутку російської нафти у 2023 році.

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Нові імена військових злочинців

Шейтельман розповів, що поляки вчергове показали себе, як наші найкращі друзі й партнери. Ми повинні бути вдячними за це, й МЗС має офіційно подякувати. До нових санкцій проти Росії мають входити нові імена, ще не всі військові злочинці вказані в цих списках.

Наприклад, у Лондоні, схоже, був заарештований Михайло Фрідман, судячи з повідомлень і випущений під заставу. Таких людей багато, й за ними треба по світу ганятись, це конкретні люди,

– зазначив політтехнолог.

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Санкції проти "Росатому"

Він продовжив, що найбільш ласим шматком, який залишився в Росії і її економіки, це атомна промисловість. Час братись за неї бодай у якомусь вигляді. Зрозуміло, що не одразу, мабуть, не миттєво, але "Росатом" – корпорація тероризму.

"Росатом", який проводить теракти на наших атомних станціях, який катує людей у Чорнобилі і Запорізькій області. Я дума, що дії цієї компанії мають бути обмежені. Ми розуміємо, що угорці будуть проти цього, бо "Росатом" у них будує якісь атомні електростанції, можливо, будуть проти ті, кому "Росатом" постачає паливо, але як і з нафтою цю процедуру слід розпочати", – зауважив Шейтельман.

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