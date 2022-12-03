Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що санкції потужно вдарять по видобутку російської нафти у 2023 році.
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Нові імена військових злочинців
Шейтельман розповів, що поляки вчергове показали себе, як наші найкращі друзі й партнери. Ми повинні бути вдячними за це, й МЗС має офіційно подякувати. До нових санкцій проти Росії мають входити нові імена, ще не всі військові злочинці вказані в цих списках.
Наприклад, у Лондоні, схоже, був заарештований Михайло Фрідман, судячи з повідомлень і випущений під заставу. Таких людей багато, й за ними треба по світу ганятись, це конкретні люди,
– зазначив політтехнолог.
Шейтельман сказав, якими ще санкціями Захід може вдарити по Росії: дивіться відео
Санкції проти "Росатому"
Він продовжив, що найбільш ласим шматком, який залишився в Росії і її економіки, це атомна промисловість. Час братись за неї бодай у якомусь вигляді. Зрозуміло, що не одразу, мабуть, не миттєво, але "Росатом" – корпорація тероризму.
"Росатом", який проводить теракти на наших атомних станціях, який катує людей у Чорнобилі і Запорізькій області. Я дума, що дії цієї компанії мають бути обмежені. Ми розуміємо, що угорці будуть проти цього, бо "Росатом" у них будує якісь атомні електростанції, можливо, будуть проти ті, кому "Росатом" постачає паливо, але як і з нафтою цю процедуру слід розпочати", – зауважив Шейтельман.
Санкції проти Росії: останні новини
- Reuters повідомляє, що країни ЄС попередньо домовилися про угоду щодо стелі ціни на російську нафту. Мовиться про 60 доларів за барель, водночас передбачається можливість покрокового зниження цього показника.
- Ціни на нафту знову досить істотно впали. Таку динаміку зафіксували напередодні двох важливих подій.
- На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти країни-агресорки було запроваджено чимало санкцій. Очевидно, що вони торкнулися і самих росіян.