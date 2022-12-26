Такие предложения передала Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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СНБО рассмотрит новые санкции против России
Так, Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против более чем 1 300 представителей силовых органов России. В частности ФСБ, службы внешней разведки, нацгвардии, министерства внутренних дел, судебной власти. То есть против лиц, непосредственно причастных к преступлениям в Украине.
Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более чем 500 юридических и физических лиц IТ-сферы России. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, разными платформами, которые режим Путина использует для пропаганды.
Напомним, что за 4 месяца работы МРГ Советом нацбезопасности и обороны принято, а президентом введено в действие решение о введении санкций против 3 134 физических и 1 374 юридических лиц.
Санкции против России: последние новости
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