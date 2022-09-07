Нужно понимать, что россия работала не только на Запад, не только на Европу. Об этом 24 каналу сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Государство-агрессор смогло адаптироваться

В настоящее время россии удалось перепрофилироваться на другие рынки. Речь идет о Китае и Индии, куда россияне поставляют львиную долю своих энергоресурсов – нефти, угля и газа.

К сожалению, россии до сих пор есть где зарабатывать. Это основная причина, почему американцы вели переговоры с китайцами и индусами. Они пытались их убедить, что такое сотрудничество не пойдет им на пользу, в отличие от сотрудничества с США и Европой,

– заметил эксперт.

Что дали санкции

По словам Краева, в результате наложенных санкций россия потеряла :

наиболее стабильные рынки – Китай и Индию, несмотря на все их плюсы, невозможно назвать полноценно стабильными рынками;

доступ к технологиям – так называемые "союзники" россии работают на западных технологиях, государство-агрессора же такой возможности лишили.

"Запад просто до сих пор играет "в долгую". Они не хотят ослабить нашего противника очень быстро, как того хотелось бы нам. Нам нужно это принять, и, соответственно, работать также стратегически. Понимать, что во многих случаях мы должны мыслить в перспективе нескольких лет, а не месяцев", – подчеркнул Краев.

Как россия обходит санкции: коротко

После полномасштабного вторжения в Украину россия стала самой подсанкционной страной – она опередила даже Иран и КНДР. По состоянию на сегодняшний день к ней применено более 6 500 санкций.

Однако государство-агрессор пытается обойти ограничения с помощью своих "союзников". Известно, что в этом вопросе россии помогают Китай, Индия и Турция.

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса подчеркнул: для того чтобы санкции действовали результативно, нужно ограничивать экспорт. Однако данные российского бюджета за июль свидетельствуют, что кризис в стране уже есть, и он будет только усугубляться. Отсюда вывод, что санкции действуют.

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