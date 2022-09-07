Потрібно розуміти, що росія працювала не лише на Захід, не лише на Європу. Про це 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Держава-агресорка змогла адаптуватися

Наразі росії вдалося перепрофілюватися на інші ринки. Мовиться про Китай та Індію, куди росіяни постачають левову частку своїх енергоресурсів – нафти, вугілля та газу.

На жаль, росії досі є де заробляти. Це основна причина, чому американці наразі вели переговори з китайцями та індусами. Вони намагалися їх переконати, що така співпраця не піде їм на користь, на відміну від співпраці з США та Європою,

– зауважив експерт.

Що дали санкції

За словами Краєва, внаслідок накладених санкцій росія втратила:

найбільш стабільні ринки – Китай та Індії, попри усі їхні плюси, неможливо назвати повноцінно стабільними ринками;

доступ до технологій – так звані "союзники" росії працюють на західних технологіях, державу-агресорку ж такої можливості позбавили.

"Захід просто досі грає "в довгу". Вони не хочуть ослабити нашого противника дуже швидко, як того хотілося б нам. Нам потрібно це прийняти, і, відповідно, працювати також стратегічно. Розуміти, що у багатьох випадках ми маємо мислити у перспективі декількох років, а не місяців", – наголосив Краєв.

Як росія обходить санкції: коротко

Після повномасштабного вторгнення в Україну росія стала найбільш підсанкційною країною – вона випередила навіть Іран та КНДР. Станом на сьогодні до неї застосовано понад 6 500 санкцій.

Однак держава-агресорка намагається обійти обмеження за допомогою своїх "союзників". Відомо, що у цьому питанні росії допомагають Китай, Індія та Туреччина.

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса наголосив: для того, щоб санкції діяли результативно потрібно обмежувати експорт. Однак дані російського бюджету за липень свідчать, що криза в країні вже є, і вона буде лише поглиблюватися. Звідси висновок, що санкції працюють.

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