Почему не стоит исключать россию из МАГАТЭ: эксперт прокомментировал санкционную политику

Санкционная политика против россии только тогда будет действенной, если она будет устанавливать ограничения по секторам экономики. Это поможет "обескровить" кремль финансово.

В то же время ограничения по атомной энергетике не будут давать нужных Украине эффектов. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

Обратите внимание На ЗАЭС останутся эксперты МАГАТЭ: Фейгин ответил, что от этого изменится

Секторальное влияние

Эксперт отметил, что у жестких санкций против российской атомной энергетики нет перспектив.

Я считаю, что не стоит этого делать сейчас. Можно добиваться санкций в технологиях. МАГАТЭ создавалось для контроля за использованием ядерного топлива. Лишить контроля страну со 147-миллионным населением – это не совсем правильно,

– считает специалист.

По его мнению, правильнее было бы пытаться изменить политическую структуру в россии.

"Не нужно на этом зацикливаться. Что касается санкционной политики, нужно говорить о другом – надо "обескровить" экономику россии от нефтяных и газовых долларов. Это самая главная задача. А что касается санкций в атомной энергетике – не будет здесь большого эффекта", – пояснил обозреватель.

Почему путин не прекращает "ядерные игры": смотрите видео

Санкции без эффекта

Клочок отметил, что с 2014 года в Украине и мире ошибочно считалось, что большое количество антироссийских санкций повлияло на поведение кремля.

"Они не имели никакого эффекта. Сейчас мы говорим, что против россии ввели более 5 тысяч санкций. Их номинальное количество большое, но по сути все то же самое. Потому что речь не идет о секторальных санкциях. Например, санкции в энергетической сфере – они должны затрагивать всю отрасль: нефть, газ и уголь", – рассказал эксперт.

По его мнению, ограничения должны осторожно имплементироваться и касаться преимущественно ценового регулирования, количества поставок, не подрывая при этом ситуации на мировых рынках.

Здесь должен быть взвешенный путь этого вопроса. Самое главное – не взорвать энергетическую безопасность Европы и всего мира. Это может также стать катализатором различных процессов, тем более что это создаст серьезную основу для спекуляций,

– объяснил Клочок.

Специалист подчеркнул, что такие ложные стратегические решения становятся поводом для информационного злоупотребления, с чем нужно бороться.

Визит МАГАТЭ на ЗАЭС: что известно

Специалисты Международного агентства по атомной энергии посетили Запорожскую электростанцию 1 сентября. Рафаэль Гросси заявил, что российские военные были на ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ объяснил, что хотел спросить россиян, почему они были в блочном щите управления. Однако пообщаться с российскими военными представителям МАГАТЭ не дали.

После визита на ЗАЭС Рафаэль Гросси заявил, что важно, чтобы представители МАГАТЭ оставались на Запорожской АЭС. Речь идет о пребывании 2 специалистов на постоянной основе.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк охарактеризовал долгожданный визит миссии МАГАТЭ как "странный". В частности, его удивило, что представители МАГАТЭ во время визита на ЗАЭС смотрели на оружие и военную технику, однако не сделали никаких заявлений по этому поводу.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, отчитается перед Советом Безопасности ООН о визите миссии агентства на Запорожскую АЭС.

Вас также может заинтересовать – россия меняет риторику по отношению к Украине: смотрите видео