Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, следующие санкции против россии не усугубляют ограничения в отношении российских энергоносителей. В то же время, сейчас ЕС активно ищет альтернативы поставки нефти и газа из других государств.

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Если американцы ведут переговоры по энергоресурсам с Саудовской Аравией, то европейцы активно общаются с Азербайджаном.

Европа двигается, но медленно

Солонтай считает, что в будущем Европа не "откатит" санкции в отношении российских энергоносителей назад. Но сможет ли полностью отказаться от них – это вопрос. Сейчас процессы развития этих санкций остановились. ЕС просто сократил закупки энергоресурсов у россии.

Сейчас мы видим лишь сокращение потоков. Для того чтобы перейти на полную ликвидацию потоков, нужно движение. Мы видим, что именно сегодня эти процессы остановились. В частности, из-за отсутствия альтернатив, быстрой модернизации, из-за отсутствия практического внедрения санкций, которые были введены, – отметил Александр Солонтай.

По его мнению, в дальнейшем будет очень медленный процесс. Для Украины важно, чтобы Европа на протяжении 2022-23 годов отказалась от российских энергоносителей. А до этого, признает политолог, пока достаточно далеко.

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Добавим, что недавно в Еврокомиссии представили 7 пакет санкций против россии. Одни из основных ограничений – запрет на импорт российского золота и усиление контроля за экспортом двойного использования и передовых технологий.