Простые россияне уже ощущают влияние санкций, – предприниматель назвал критическую дату

Санкции, наложенные на россию из-за вооруженной агрессии против Украины, уже начали действовать. Впоследствии их влияние на обычных россиян будет усиливаться еще больше.

Такое мнение 24 каналу высказал украинский предприниматель и основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый. По его словам, конец осени и начало зимы станут критическими для среднестатистического россиянина.

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Почему давление санкций усилится осенью

Предприниматель пояснил, что в россии уже собрали урожай, а украинские волонтерские группы работают над тем, чтобы парализовать производство, логистику и дистрибьюцию страны-агрессора. То есть, в элеваторах будет мука, но люди не смогут ее использовать.

Это такой план, над которым работают около сотни групп, которые пытаются уничтожить промышленность, производящую пищевые продукты,

– отметил Долгополый.

Он добавил, что у обычного россиянина есть только два вопроса – "телевизор и холодильник". На первый мы повлиять не можем, поэтому нужно работать над вторым вопросом.

"Вот это миссия, идеология и фокус около ста волонтерских групп, которые пытаются бить по пищевой промышленности", – отметил предприниматель.

По его словам, большинство санкций оказывает медленный эффект, поэтому они могут начать действовать только через полгода. Следовательно, некоторые из них начнут действовать именно осенью.

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россиян начнут массово увольнять

Долгополый рассказал, что с начала осени в россии также начнутся массовые увольнения. Ведь компании могли сохранять заработную плату сотрудникам, но не получали прибыли.

Компании уже не имеют возможности выплачивать (заработную плату – 24 канал), поэтому будут увольнять людей,

– подчеркнул предприниматель.

По его мнению, около 10 – 20 тысяч человек будут уволены в россии в сентябре, а к концу осени цифра вырастет до 150 – 170 тысяч. Компании страны-агрессора уже ощущают падение доходов и начали сокращать заработную плату работникам. В некоторых отраслях это падение составляет от 35 до 45%.

У них будет очень тяжелая осень,

– заметил предприниматель.

Он добавил, что украинцам тоже будет сложно осенью, но мы сражаемся и понимаем, что нам легко не будет. В отличие от россиян, полагающих, что их "путин спасет".

Долгополый рассказал о влиянии санкций на россиян: смотрите видео