Учитывая изменение позиции Дональда Трампа в отношении России, европейцы все же могут ввести ограничения. Политолог Георгий Чижов рассказал 24 Каналу, что между Словакией, Венгрией и некоторыми другими странами, вероятно, заключены неформальные договоренности, по торможению санкций против страны-агрессора.

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"Однако 18-й санкционный пакет от Европейского Союза можно ожидать уже на следующей неделе", – предположил он.

Будет ли утвержден новый пакет санкций против России?

Георгий Чижов считает, что усиление давления со стороны США на Россию может повлиять на некоторых европейских лидеров, которые были против нового санкционного пакета, который в ЕС стремятся принять, чтобы давить на Кремль.

Против Трампа не рискуют идти ни Виктор Орбан, ни Роберт Фицо. Поэтому Европейскому Союзу не придется срочно решать, как выходить из ситуации, когда решение требует консенсуса,

– высказался он.

Однако, по мнению политолога, стоит европейцам задуматься о следующем 19-й пакет санкций против России, ведь тогда все "тайные друзья Владимира Путина" снова могут начать затягивать это решение.

К слову, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что предыдущий 17-й пакет не повлиял на военный потенциал России, а новый выглядит так же малоэффективным. Он отметил, что пока ЕС колеблется, украинцы ежедневно гибнут под вражескими ракетами, поэтому нужны не символические санкции, а реальные шаги, в частности создание новых оборонных союзов с участием Украины.