Россия могла собрать до 600 танкеров в "теневом флоте", чтобы обходить санкции, – Bloomberg

Для обеспечения бесперебойного экспорта российской нефти и топливных ресурсов в мире сформировался "теневой флот" нефтяных танкеров. Его стоимость составляет 2,2 миллиарда долларов.

С тех пор как вступили в силу санкции против российских нефтепродуктов, суда, перевозящие нефтепродукты через Атлантику, продемонстрировали пятикратное увеличение ежедневного заработка.

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Россия собрала "теневой флот" танкеров для обхода санкций

Определить точный размер "теневого флота" почти невозможно, ведь данные о владельцах – и принадлежности большинства судов к России – окутаны тайной. По оценкам сырьевого гиганта Trafigura, он может насчитывать около 600 судов, из которых 400 – танкеры для перевозки сырой нефти. Однако некоторые судовладельцы называют несколько более низкую цифру – от 10% до 12% мирового танкерного флота.

Эти суда будут вовлечены в теневой торговле и де-факто устранены с рынков, на которых мы окажемся. На самом деле это до сих пор важно с точки зрения тонно-миль, и, пожалуй, еще более важно, учитывая, что это очень неэффективно,

– заявил Гернот Руппельт, коммерческий директор компании Ardmore Shipping, управляющей флотом танкеров для перевозки топлива и химикатов.

Тонно-миля – это показатель спроса на суда, определяемый путем умножения количества перевозимого груза на расстояние, на которое осуществляются поставки.

По оценкам компании VesselsValue, отслеживающей продажи и покупки судов, в прошлом году на расширение "теневого флота" топливных танкеров потратили чуть более 850 миллионов долларов. Кроме того, почти 1,4 миллиарда инвестировали в суда, перевозящие сырую нефть.

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Российские танкеры влияют на предложение судов в других странах

Лондонская компания EA Gibson Shipbrokers насчитала по меньшей мере 38 судов-танкеров, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в России. Специалисты утверждают, что реальная цифра может быть выше, поскольку тяжело отслеживаемые оффшорные компании. Всего с момента вторжения в Украину странам, не входящим в "Большую семерку" или Европейский Союз, продали более 100 топливных танкеров.

Хотя Россия прямо не контролирует такое количество танкеров, учитывая большое количество старых танкеров, проданных с момента вторжения, вполне возможно, что Россия может получить доступ к достаточному количеству судов для этого объема.

– заметил Ричард Мэтьюз, руководитель отдела исследований Gibson.

Кроме того, что флот был разделен на российский и не российский, запрет Европейского Союза почти на весь морской импорт нефти от страны-агрессорки означает, что судам приходится преодолевать большие расстояния. Это сделало флот гораздо менее эффективным, повысив спрос на суда и стоимость фрахта.

По словам представителей судоходных компаний, российские танкеры для перевозки нефтепродуктов уже оказывают влияние на предложение судов в других странах.

Танкеры, перевозящие нефтепродукты через Атлантику, сейчас зарабатывают 55 тысяч долларов в день, тогда как в начале этого месяца они зарабатывали всего 10. Суда, перевозящие сырую нефть, приближаются к аналогичному показателю.

Если торговля останется нарушенной, а дружественный к России флот не вернется к обслуживанию западных рынков, стоимость транспортировки таких видов топлива, как бензин и дизельное топливо, может оставаться выше еще дольше.

"У нас есть ощущение, что многие компании, покупающие старые суда, в той или иной форме финансируются российским капиталом", – заявил Свейн Мокснес Харфьольд, генеральный директор DHT Holdings, компании, занимающейся нефтяными танкерами.

Он подытожил, что трудно поверить в то, что они останутся в бизнесе или когда-нибудь вернутся на отвечающие требованиям рынки.