Відколи набули чинності санкції проти російських нафтопродуктів, судна, що перевозять нафтопродукти через Атлантику, продемонстрували п'ятикратне збільшення щоденного заробітку.

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Росія зібрала "тіньовий флот"танкерів для обходу санкцій

Визначити точний розмір "тіньового флоту" майже неможливо, адже дані про власників – і приналежність більшості суден до Росії – оповиті таємницею. За оцінками сировинного гіганта Trafigura, він може налічувати близько 600 суден, з яких 400 – танкери для перевезення сирої нафти. Проте деякі судновласники називають дещо нижчу цифру – від 10% до 12% світового танкерного флоту.

Ці судна будуть залучені в тіньовій торгівлі й де-факто усунуті з ринків, на яких ми опинимося. Насправді це досі важливо з точки зору тонномиль, і, мабуть, ще більш важливо, враховуючи, що це дуже неефективно,

– заявив Гернот Руппельт, комерційний директор компанії Ardmore Shipping, яка управляє флотом танкерів для перевезення палива і хімікатів.

Тонномиля – це показник попиту на судна, який визначається шляхом множення кількості перевезеного вантажу на відстань, на яку здійснюються поставки.

За оцінками компанії VesselsValue, яка відстежує продажі та купівлі суден, минулого року на розширення "тіньового флоту" паливних танкерів витратили трохи більше ніж 850 мільйонів доларів. Крім того, майже 1,4 мільярда інвестували в судна, що перевозять сиру нафту.

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Російські танкери впливають на пропозицію суден в інших країнах

Лондонська компанія EA Gibson Shipbrokers нарахувала щонайменше 38 суден-танкерів, що належать компаніям, зареєстрованим у Росії. Фахівці стверджують, що реальна цифра може бути вищою, оскільки важко відстежувані офшорні компанії. Загалом з моменту вторгнення в Україну країнам, що не входять до "Великої сімки" або Європейського Союзу, продали понад 100 паливних танкерів.

Хоча Росія прямо не контролює таку кількість танкерів, враховуючи велику кількість старих танкерів, проданих з моменту вторгнення, цілком можливо, що Росія може отримати доступ до достатньої кількості суден для цього обсягу,

– зауважив Річард Метьюз, керівник відділу досліджень Gibson.

Окрім того, що флот був розділений на російський і не російський, заборона Європейського Союзу на майже весь морський імпорт нафти від країни-агресорки означає, що суднам доводиться долати більші відстані. Це зробило флот набагато менш ефективним, підвищивши попит на судна і вартість фрахту.

За словами представників судноплавних компаній, російські танкери для перевезення нафтопродуктів вже впливають на пропозицію суден в інших країнах.

Танкери, що перевозять нафтопродукти через Атлантику, наразі заробляють 55 тисяч доларів на день, тоді як на початку цього місяця вони заробляли лише 10. Судна, що перевозять сиру нафту, наближаються до аналогічного показника.

Якщо торгівля залишатиметься порушеною, а дружній до Росії флот не повернеться до обслуговування західних ринків, вартість транспортування таких видів палива, як бензин і дизельне пальне, може залишатися вищою ще довше.

"У нас є відчуття, що багато компаній, які купують старі судна, в тій чи іншій формі фінансуються російським капіталом", – заявив Свейн Мокснес Харф'єльд, генеральний директор DHT Holdings, компанії, що займається нафтовими танкерами.

Він підсумував, що важко повірити в те, що вони залишаться в бізнесі чи коли-небудь повернуться на ринки, що відповідають вимогам.