В The Atlantic вышел материал Саймона Шустера о плане, согласно которому освобождение российских политзаключенных может стать основанием для ослабления американских санкций. Автор "Рашкин Репорт" Юрий Рашкин рассматривает этот "гуманитарный трек" как отдельный путь к экономическим договоренностям с Москвой без привязки к прекращению войны.

Юрий Рашкин проанализировал, как подобную модель уже испытывали в отношениях с Беларусью, чем она отличается от американской политики времен Холодной войны и какую цену ее перенос на Россию может иметь для Украины. Отдельно он объяснил, почему политзаключенные могут превратиться в постоянный ресурс для торга, если Кремль будет получать ослабление санкций за их освобождение.

Санкции предлагают менять на освобождение политзаключенных

План, который Рашкин пересказывает из материала Шустера, ранее публично почти не обсуждался. Его автором он назвал Джона Коула, бывшего адвоката Дональда Трампа и спецпосланника по Беларуси.

Формула предполагает, что Россия освобождает политзаключенных, а Соединенные Штаты в ответ ослабляют санкции. Такой механизм позволяет вести отдельные переговоры об экономических контактах даже без договоренности о прекращении огня.

Коул показывает обходной путь: перемирие не нужно. Нужно несколько человек из колонии,

– объяснил Рашкин.

Украинские переговорщики, которых цитирует Шустер, обращают внимание, что американская сторона пока не видит, как полноценно вести бизнес с Россией без хотя бы частичного перемирия. Гуманитарные договоренности могут создать для этого другой механизм.

Рашкин также перечислил сферы, которые могут появиться на следующих этапах такого сближения: нефть, дизельное топливо и редкоземельные металлы. Коул, по его пересказу, исходит из того, что торговые связи способны способствовать нормализации отношений.

Американцы верят в "магию бизнеса". Думают, что если заключить сделки, Россия больше не вернется к милитаризму,

– пересказал позицию украинских переговорщиков Рашкин.

Для Украины принципиальной остается разница между освобождением людей и причинами, по которым санкции вообще были введены. В предложенной модели экономические ограничения могут ослабляться еще в тот момент, когда сама война продолжается.

Беларусь стала испытанием этой модели

Коул больше года работал по похожему принципу в отношениях с режимом Лукашенко: Минск освобождал заключенных, а Вашингтон шел на послабления.

За это время из белорусских тюрем вышли около 500 человек. Рашкин подчеркнул, что значение этих освобождений нельзя преуменьшать, ведь для сотен семей они стали главным событием.

Около пятисот человек вышли из белорусских тюрем. Это правда. И я не буду делать вид, что это ничего не значит. Для каждой семьи это значит все,

– подчеркнул Рашкин.

Лукашенко одновременно получал уступки. Рашкин упомянул ослабление санкций, переговоры по калию и прямые контакты с американским руководством.

Он также напомнил о телефонном разговоре Трампа с Лукашенко по дороге на Аляску, во время которого американский президент назвал его "высокоуважаемым президентом". По словам Рашкина, после работы на белорусском направлении Белый дом выдвинул Коула на должность спецпосланника президента по делам заложников в ранге посла.

Особенно показательной стала позиция Светланы Тихановской. Ее муж Сергей Тихановский вышел из белорусской тюрьмы благодаря переговорам при участии Коула, однако она сама предостерегла от превращения такого обмена в постоянную систему.

Санкции – ресурс Запада. И он заканчивается. Заключенный – ресурс диктатора. И он бесконечный. Его можно создать в любом отделении полиции: за пост, за пикет, за комментарий в соцсети,

– объяснил Рашкин.

Пересказывая слова Тихановской, он отметил, что после первой успешной договоренности режим всегда может задержать новых людей. Тогда уже другие семьи будут проходить через то же самое и ждать следующего освобождения.

Во времена Холодной войны давление работало иначе

Рашкин сравнил нынешний подход с тем, как США связывали права человека с торговлей в отношениях с Советским Союзом. Он напомнил о поправке Джексона-Вэника 1974 года, которая ограничивала торговые возможности государств, препятствовавших свободной эмиграции своих граждан.

Советский Союз остро нуждался в западном оборудовании, в частности для нефтяной отрасли. Поэтому доступ к американским технологиям становился рычагом давления: если Кремль хотел нормальных торговых отношений, ему приходилось идти на уступки в вопросе выезда людей.

Хотите нормальной торговли с нами? Выпускайте людей. Не выпускаете – торговли не будет,

– так Рашкин описал тогдашний принцип.

Эту систему он знает и по истории собственной семьи. Его дядя подал документы на выезд из СССР в 1979 году и около десяти месяцев ждал решения.

До этого он руководил лабораторией в Москве, однако после просьбы об эмиграции остался работать там уже уборщиком. Рашкин объяснил, что такое изменение статуса должно было стать показательным наказанием и для других.

Он также упомянул ограничения на поставки Советскому Союзу оборудования для нефтяной отрасли в конце 1970-х. По этой логике доступ Кремля к необходимым технологиям был частью давления, а не вознаграждением за отдельные освобождения.

Сегодня заключенные не условие для Кремля. Это товар Кремля. Путин продает, Америка покупает и платит санкциями. Теми самыми, которые должны были останавливать войну,

– подчеркнул Рашкин.

По его словам, Рейган также поднимал перед советским руководством вопрос конкретных людей и привозил списки тех, кого требовал освободить. Однако сам факт освобождения не означал автоматической отмены санкций.

Удар по Борисполю показал другую сторону "высокого доверия"

Отдельный эпизод, который Рашкин пересказал из материала Шустера, касается встречи Виткоффа и Кушнера с Путиным. Российский лидер говорил об "очень высоком уровне доверия" и утверждал, что по просьбе американцев распорядился обеспечить несколько дней тишины для их безопасной поездки в Киев.

На следующее утро российский дрон ударил по территории аэропорта Борисполь, куда должна была прибыть американская делегация. По пересказу Рашкина, украинский чиновник показал Шустеру видео атаки и воронку на взлетной полосе.

После этого маршрут делегации изменился: в Украину она добралась поездом из Польши.

Когда Путин говорит "высокий уровень доверия", это означает: я буду врать тебе в лицо, а ты будешь благодарить,

– заявил Рашкин.

Во время той же встречи американская сторона благодарила Путина за освобождение американского учителя. Рашкин поставил рядом два эпизода: гуманитарный жест Кремля и российский удар по аэропорту, которым должна была воспользоваться делегация.

Вот вам вся схема в одной сцене: дрон по твоему аэропорту, а ты говоришь спасибо за одного заключенного,

– сказал автор "Рашкин Репорт".

После этого Кушнер во время видеовыступления на конференции в Киеве говорил об инвестициях, зарплатах и будущем процветании. Рашкин связал эту риторику с верой американской стороны в то, что экономические договоренности могут стать элементом будущей безопасности.

Идею продвигали через тему российских политзаключенных

По пересказу материала The Atlantic, одним из тех, кто продвигал гуманитарную схему в Вашингтоне, был бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Весной он встретился с Коулом в Вашингтоне и принес фотографии российских политзаключенных.

После этого разговора Коул заинтересовался предложением и вынес его на уровень Трампа. Украинская сторона тем временем настаивала, что санкции не нужно ослаблять, пока продолжается война.

Американский посланник взял эту идею не у украинцев. А украинцы в это время говорили: не снимайте санкции, пока идет война,

– сказал Рашкин.

Саму необходимость освобождать политических заключенных он не отрицал. Проблемным Рашкин назвал механизм, при котором репрессии могут приносить режиму экономическую выгоду.

Государство, которое сажает людей, чтобы потом получить за них деньги, – не партнер по переговорам. Это захватчик заложников,

– заявил автор "Рашкин Репорт".

Он напомнил и о принципе не платить выкуп за заложников, ведь после первой выплаты появляется стимул брать следующих. В случае государственных репрессий такой "валютой" могут становиться новые задержанные.

Ослабление санкций имеет цену для Украины

Для Украины главным вопросом становится то, чем именно Вашингтон готов платить за гуманитарные уступки Москвы. Ослабление санкций возвращает России экономические возможности в момент, когда война продолжается.

Рашкин привел расчет, согласно которому отмена одного ограничения может принести России дополнительные 100 миллионов долларов. В его пересказе это сумма, которую можно перевести в большой объем ударных беспилотников.

Сняли одну санкцию – Россия заработала лишние 100 миллионов долларов. Это тысячи ударных дронов. И они прилетают в Украину,

– объяснил Рашкин.

Он подчеркнул, что смысл санкций заключается именно в ресурсах, которые российская экономика и бюджет недополучают. В противном случае эти деньги могут использоваться для продолжения войны.

Каждая санкция, которая сегодня действует против России, – это спасенные жизни украинцев,

– подчеркнул автор "Рашкин Репорт".

Рашкин также привел тезис о значительной разнице между масштабами российской и украинской экономик. Поэтому наряду с экономическим давлением он отдельно подчеркнул необходимость поддерживать украинские Силы обороны, назвав военную силу тем фактором, цену которого Путин действительно учитывает.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

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