Об этом Кая Каллас заявила в интервью AFP, сообщает 24 Канал со ссылкой на Barrons.

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Каллас о санкциях против России

Глава европейской дипломатии заявила, что санкции против России точно необходимы.

Это наш рычаг, и было бы очень странно отказаться от него. Путин не изменил своих целей,

– подчеркнула Кая Каллас.

Добавила, поэтому оснований для отмены санкций пока нет. Кроме того, отметила важность не снимать их преждевременно.

Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции,

– отметила глава дипломатии ЕС.

Каллас также не думает, что отказ от санкций сейчас интересах Соединенных Штатов.

Напомним, накануне премьер Венгрии в очередной раз сделал циничное заявление. В частности, Орбан призвал ЕС "создать с россиянами отношения, свободные от санкций".