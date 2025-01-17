Действуют ли санкции против России

Однако Москва пытается это отрицать и скрывать, сообщает 24 канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги на пресс-конференции в Киеве.

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Санкции действуют. Мы должны и дальше укреплять санкционную политику. Мы тоже видим проявления определенных турбуленций в российской экономике, несмотря на бравурные заявления, что российская экономика справилась,

– отметил украинский министр.

Андрей Сибига отметил, что по состоянию на сейчас очень важно, чтобы Украина вместе с европейскими и американскими партнерами повышала цену агрессии для России и "сделали эти проявления определенных проблем в российской экономике трендами".

Заметьте! Он подчеркнул, что российская экономика должна испытывать “еще большее разрушение, чтобы они платили за агрессию".