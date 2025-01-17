Чи діють санкції проти Росії

Однак Москва намагається це заперечувати та приховувати, повідомляє 24 канал з посиланням на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на пресконференції в Києві.

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Санкції діють. Ми повинні і далі зміцнювати санкційну політику. Ми теж бачимо прояви певних турбуленцій в російській економіці, попри бравурні заяви, що російська економіка впоралась,

– зазначив український міністр.

Андрій Сибіга наголосив, що станом на зараз є дуже важливим, аби Україна разом із європейськими та американськими партнерами підвищувала ціну агресії для Росії та "зробили ці прояви певних проблем в російській економіці трендами".

Зауважте! Він підкреслив, що російська економіка має зазнавати “ще більшої руйнації, щоб вони платили за агресію".