Впрочем, только санкций для завершения войны в Украине не хватит. Так написал полковник армии в отставке, аналитик Мартин Перриман в колонке для The Hill, передает 24 Канал.

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Что нужно кроме санкций

Мартин Перриман убежден, что даже несмотря на жесткие санкции, введенные после полномасштабного вторжения России в Украину, российская экономика продемонстрировала устойчивость. Москва просто убежала в объятия Пекина и, похоже, вполне способна удерживать собственную военную машину.

По его словам, хвастовство бывшего президента Джо Байдена о том, что международные санкции превратили рубль в "руину", оказались пустословием. Сейчас Трамп использует неправильный большой аргумент. По крайней мере, для достижения результата понадобятся не только тарифы и санкции.

Он считает, что эффективная политика должна привлекать все соответствующие элементы национальной силы.

С американской точки зрения, лучшим решением было бы установление режима прекращения огня вдоль нынешних линий боевых действий (с возможным выводом Украиной своих войск из-под Курска в обмен на аналогичный по размеру кусок оккупированного Россией Донбасса),

– говорит аналитик.

По его мнению, это позволило бы стабилизировать цены на два важных товара - энергоносители и продовольствие на европейском и мировом рынках. Впрочем, продвижение России, как пишет Перриман, дает Путину все стимулы для того, чтобы затягивать переговоры, пока не закончится "его победная серия".

Полковник также указывает на то, что лучшим оружием США в борьбе за мир остается то, чем она всегда была – финансовая поддержка Украины. Трамп также может напомнить России, что он вполне готов продолжать или даже усилить поддержку украинских сил, оставляя на столе все варианты.

"Мы можем заставить российские войска платить еще дороже за каждый добытый ими сантиметр или (еще лучше) остановить их на их пути", – считает аналитик.

К слову, Foreign Policy пишет, что администрация Байдена заложила основу санкциями против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", но не против "Роснефти", "Лукойла", "Газпрома" или "Новатэка". А запрещая транзакции в долларах с этими компаниями, санкции "значительно усложнят для России продажу нефти и газа, и это самый сильный вариант".