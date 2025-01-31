Втім, лише санкцій для завершення війни в Україні не вистачить. Так написав полковник армії у відставці, аналітик Мартін Перріман у колонці для The Hill, передає 24 Канал.

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Що потрібно крім санкцій

Мартін Перріман переконаний, що навіть попри жорсткі санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російська економіка продемонструвала стійкість. Москва просто втекла в обійми Пекіну і, схоже, цілком здатна утримувати власну військову машину.

За його словами, хвастощі колишнього президента Джо Байдена про те, що міжнародні санкції перетворили рубль на "руїну", виявилися пустослів'ям. Зараз Трамп використовує неправильний великий аргумент. Принаймні, для досягнення результату знадобляться не тільки тарифи та санкції.

Він вважає, що ефективна політика повинна залучати всі відповідні елементи національної сили.

З американського погляду, найкращим рішенням було б встановлення режиму припинення вогню вздовж нинішніх ліній бойових дій (з можливим виведенням Україною своїх військ з-під Курська в обмін на аналогічний за розміром шматок окупованого Росією Донбасу),

– каже аналітик.

На його думку, це дозволило б стабілізувати ціни на два важливі товари - енергоносії та продовольство на європейському та світовому ринках. Втім, просування Росії, як пише Перріман, дає Путіну всі стимули для того, щоб затягувати переговори, поки не закінчиться "його переможна серія".

Полковник також вказує на те, що найкращою зброєю США у боротьбі за мир залишається те, чим вона завжди була – фінансова підтримка України. Трамп також може нагадати Росії, що він цілком готовий продовжувати або навіть посилити підтримку українських сил, залишаючи на столі всі варіанти.

"Ми можемо змусити російські війська платити ще дорожче за кожен здобутий ними сантиметр або (ще краще) зупинити їх на їхньому шляху", – вважає аналітик.

До слова, Foreign Policy пише, що адміністрація Байдена заклала основу санкціями проти "Газпром нафти" і "Сургутнафтогазу", але не проти "Роснефти", "Лукойлу", "Газпрому" або "Новатека". А забороняючи транзакції в доларах із цими компаніями, санкції "значно ускладнять для Росії продаж нафти й газу, і це найсильніший варіант".