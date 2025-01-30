Например, обеспечить полное соблюдение последнего пакета санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский журнал Foreign Policy.

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Что может сделать Трамп

Как отметил бывший высокопоставленный чиновник по санкциям США, сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман, администрация Байдена должна была быть более агрессивной в отношении российской энергетики.

Осторожность, которую они проявили, была такой же, как и в отношении военной техники. Со стратегической точки зрения задержка более широких энергетических санкций была похожа на задержку поставок оружия,

– считает Фишман.

Издание пишет, что первый и самый очевидный шаг, который может сделать администрация Трампа, это обеспечить полное соблюдение последнего пакета санкций, в частности, который будет касаться более 180 танкеров из так называемого "теневого флота" России.

Также Foreign Policy пишет, что новая администрация могла бы использовать силу вторичных санкций США для наказания покупателей и посредников российской нефти, которые не придерживаются ценовой границы. Это потребовало бы угрозы санкциями банкам, нефтеперерабатывающим заводам или даже портам в таких странах, как Китай и Индия.

Ведь, как напоминают журналисты, именно они покупают большую часть российской нефти. Предполагают, что в качестве альтернативы таким ограничениям администрация Трампа могла бы еще расширить санкции против танкеров.

В то же время в журнале напоминают, что Европа уже обдумывает собственное санкционирование еще 70 теневых танкеров в рамках будущего 16-го пакета санкций против России.

"Все эти варианты следуют той же общепризнанной самоограничительной схеме, которой руководствовалась администрация Байдена в последние годы: целью всегда было снижение доходов от российской нефти, а не физическое изъятие большого количества нефти РФ с мирового рынка, что привело бы к резкому росту цен на сырую нефть и стало бы серьезным сдерживающим фактором для роста во всем мире", – говорится в материале.

На фоне этого во время Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп призвал членов ОПЕК увеличить добычу с целью обрушения цен на нефть, что было бы более быстрым и менее тонким способом гарантировать снижение доходов Кремля.

Поэтому, сомнения относительно того, где найти дополнительные баррели нефти, что остаются, делают последние и самые мощные санкции, оставшиеся у США, такими сложными для использования. Вашингтон сделал небольшой, но важный шаг в этом направлении в начале января.

Напоминают, что США ввели блокирующие санкции против двух небольших российских компаний, но пока не затронули крупнейшие компании.

По словам Фишмана, администрация Байдена заложила основу санкциями против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", но не против "Роснефти", "Лукойла", "Газпрома" или "Новатэка". А запрещая транзакции в долларах с этими компаниями, санкции "значительно усложнят для России продажу нефти и газа, и это самый сильный вариант".