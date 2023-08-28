Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Игорь Чаленко. Он считает, что у Украины есть некоторые инструменты для работы со странами, не соблюдающими ограничений против России.

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Что можно сделать с обходом санкций

Ужесточение санкций против России, которое нанесет существенный вред интересам западных компаний, будет негативно влиять на политическую среду этих стран, усиливая оппозиционные настроения. Именно поэтому осторожность в принятии новых санкций может быть обусловлена приближающимися выборами в Соединенных Штатах и Евросоюзе.

Несмотря на это, необходимость разрывать каналы поставок подсанкционных товаров никуда не исчезала. Украина должна работать как с производителями западной микроэлектроники, так и теми, кто обеспечивает логистику этих товаров.

В последнем отчете группы Ермака-Макфола, анализирующей эффективность санкций против России, приведены расчеты, через которые страны в Кремль попадает больше всего комплектующих для оружия:

Китай (50%)

Гонконг (17%)

Турция (5%)

ОАЭ (2%)

"Эти страны обеспечивают России 75% поставок подсанкционных товаров. Украине нужно вести с этими странами соответствующую работу, чтобы они по крайней мере не усиливали нелегальные каналы поставок, а в лучшем случае – сворачивали их", – отметил политолог.

Игорь Чаленко об антироссийских санкциях: смотрите видео

Об этой проблеме нужно говорить публично, и одним из самых эффективных инструментов для этого является реестр международных спонсоров войны, который ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции. Когда агентство включает какую-либо из европейских компаний в этот список, это вызывает огромный резонанс и дает возможность не умалчивать о проблеме сотрудничества со страной-агрессорой.