Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Ігор Чаленко. Він вважає, що Україна має деякі інструменти для роботи з країнами, що не дотримуються обмежень проти Росії.

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Що можна зробити з обходом санкцій

Посилення санкцій проти Росії, яке завдасть суттєвої шкоди інтересам західних компаній, негативно впливатиме на політичне середовище цих країн, підсилюючи опозиційні настрої. Саме тому обережність у прийнятті нових санкцій може бути зумовлена наближенням виборів у Сполучених Штатах та Євросоюзі.

Попри це, потреба розривати канали постачання підсанкційних товарів нікуди не зникала. Україна має працювати як з виробниками західної мікроелектроніки, так і з тими, хто забезпечує логістику цих товарів.

У останньому звіті групи Єрмака-Макфола, яка аналізує ефективність санкцій проти Росії, наведено розрахунки, через які країни до Кремля потрапляє найбільше комплектуючих для зброї:

Китай (50%)

Гонконг (17%)

Туреччина (5%)

ОАЕ (2%)

"Ці країни забезпечують Росії 75% постачання підсанкційних товарів. Україні потрібно вести з цими країнами відповідну роботу, щоб вони принаймні не посилювали нелегальні канали постачання, а в кращому разі – згортали їх", – зазначив політолог.

Ігор Чаленко про антиросійські санкції: дивіться відео

Про цю проблему потрібно говорити публічно, і одним із найефективніших інструментів для цього є реєстр міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство із запобігання корупції. Коли агенство включає якусь із європейських компаній в цей список, це викликає величезний резонанс і дає можливість не замовчувати проблему співпраці з країною-агресоркою.