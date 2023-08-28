Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Ігор Чаленко. Він вважає, що Україна має деякі інструменти для роботи з країнами, що не дотримуються обмежень проти Росії.
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Що можна зробити з обходом санкцій
Посилення санкцій проти Росії, яке завдасть суттєвої шкоди інтересам західних компаній, негативно впливатиме на політичне середовище цих країн, підсилюючи опозиційні настрої. Саме тому обережність у прийнятті нових санкцій може бути зумовлена наближенням виборів у Сполучених Штатах та Євросоюзі.
Попри це, потреба розривати канали постачання підсанкційних товарів нікуди не зникала. Україна має працювати як з виробниками західної мікроелектроніки, так і з тими, хто забезпечує логістику цих товарів.
У останньому звіті групи Єрмака-Макфола, яка аналізує ефективність санкцій проти Росії, наведено розрахунки, через які країни до Кремля потрапляє найбільше комплектуючих для зброї:
- Китай (50%)
- Гонконг (17%)
- Туреччина (5%)
- ОАЕ (2%)
"Ці країни забезпечують Росії 75% постачання підсанкційних товарів. Україні потрібно вести з цими країнами відповідну роботу, щоб вони принаймні не посилювали нелегальні канали постачання, а в кращому разі – згортали їх", – зазначив політолог.
Ігор Чаленко про антиросійські санкції: дивіться відео
Про цю проблему потрібно говорити публічно, і одним із найефективніших інструментів для цього є реєстр міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство із запобігання корупції. Коли агенство включає якусь із європейських компаній в цей список, це викликає величезний резонанс і дає можливість не замовчувати проблему співпраці з країною-агресоркою.
"В наступному пакеті санкцій від ЄС хочеться побачити не лише "роботу над помилками", а й серйозні санкції проти "Росатому" та російської нафти. Світ має поступово відбирати у Росії можливість заробляти гроші", – переконаний Чаленко.
Санкції проти Росії: останні новини
- Коментуючи новини про збиття російських Ка-52, Андрій Єрмак зазначив, що в цих гелікоптерах, які беруть активну участь в зупинці українського контрнаступу, настільки багато західних деталей, що без них ці гелікоптери просто не полетіли б.
- Водночас країні-агресорці хитрим способом вдається обходити західні санкції проти перевезення її нафти. Згідно обмежень, країни, що ввели санкції, погодились не взаємодіяти з російською нафтою, якщо її ціна перевищує $60 за барель. Попри це, численні дослідження показують, що Росія декларує нижчу ціну на свої нафтопродукти, а частину грошей за неї отримує "в темну".
- Через ці оборудки до списку спонсорів війни потрапило 5 грецьких компаній, які займаються перевезенням нафти. Як пояснюють у НАЗК, ці компанії не виконують норми 11 пакету санкцій ЄС.