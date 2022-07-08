путин испугался санкций и призвал россиян готовиться к нефтяному эмбарго ЕС

путин продолжает внушать россиянам, что якобы санкции "не столько вредят россии, сколько от них страдает сам Запад". Несмотря на это, глава государства-агрессора посоветовал чиновникам "не расслабляться".

Очередные заявления владимира путина о состоянии экономики государства-агрессора распространили российские СМИ. Разумеется, глава кремля уверял, что ситуация в российском топливно-энергетическом комплексе вполне стабильная.

Тем временем Блокада Калининграда: в кремле угрожают Литве "жесткими мерами" в ближайшие дни

путин пригрозил ухудшением ситуации на мировом энергорынке

Для российского ТЭК путин угроз не увидел, вместе с тем он пообещал "ухудшение ситуации на мировом энергетическом рынке". Как ни странно, но президент россии признал, что санкции вредят экономике его страны. Именно поэтому власти не должны расслабляться.

путин пригрозил ростом цен на энергоресурсы

глава кремля отметил, что Европа усиленно пытается заместить российские энергоресурсы и привлечь другие государства к усиленной энергодобыче. путин попытался убедить, что это "нецелесообразно" довольно странным аргументом – "рынок якобы не терпит суеты".

россия хочет наращивать экспорт в "дружественные страны"

российский президент продолжал делать вид, что с торговлей нефтью в москве – все в порядке. Якобы россияне сосредоточатся на наращивании инфраструктуры для диверсификации экспорта газа и нефти на юг и восток. Также путин планирует строить железнодорожную инфраструктуру в так называемые "дружественные страны", чтобы поставлять туда свои энергоресурсы.

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Какие ограничения предлагают ввести в отношении российской нефти:

Страны "Большой семерки" хотят ограничить цену на российскую нефть, чтобы государство-агрессор потеряло значительную часть дохода.

До 25% всей российской нефти до полномасштабной войны получала Европа. До конца года эти цифры планируют снизить на 90%.

В G7 предлагают, чтобы ЕС покупал нефть по сниженным почти на 50% ценам.

Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, эта идея – еще в многих шагах от реализации.

В 6 пакете санкций ЕС ввел ограничения на сырую российскую нефть (кроме поставляемой по трубопроводам), на нефтепродукты и морские перевозки нефти и нефтепродуктов.

Узнайте в видео – какое значение имеет россия для Китая: