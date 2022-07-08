Чергові заяви владіміра путіна про стан економіки держави-агресорки поширили російські ЗМІ. Звісно, глава кремля запевняв, що ситуація в російському паливно-енергетичному комплексі цілком стабільна.

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путін пригрозив погіршенням ситуації на світовому енергоринку

Для російського ПЕК путін загроз не побачив, разом з тим він пообіцяв "погіршення ситуації на світовому енергетичному ринку". Як не дивно, але президент росії визнав, що санкції таки шкодять економіці його країни. Саме тому влада не має розслаблятись.

путін пригрозив зростанням цін на енергоресурси

глава кремля помітив, що Європа посилено намагається замістити російські енергоресурси і заохотити інші держави до посиленого енерговидобування. путін спробував переконати, що це "недоцільно" досить дивним аргументом – "ринок начебто не терпить суєти".

росія хоче нарощувати експорт в "дружні країни"

російський президент продовжував робити вигляд, що з торгівлею нафтою у москви – все гаразд. Мовляв, росіяни зосередяться на нарощуванні інфраструктури для диверсифікації експорту газу та нафти на південь та схід. Також путін планує будувати залізничну інфраструктуру до так званих "дружніх країн", аби постачати туди свої енергоресурси.

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Які обмеження пропонують ввести щодо російської нафти:

Країни "Великої сімки" хочуть обмежити ціну на російську нафту, аби держава-агресорка втратила значну частину доходу.

До 25% всієї російської нафти до повномасштабної війни отримувала Європа. До кінця року ці цифри планують скоритити на 90%.

У G7 пропонують, щоб ЄС купував нафту за зниженими майже на 50% цінами.

Проте, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, ця ідея – ще за багато кроків від реалізації.

У 6 пакеті санкцій ЄС увів обмеження на сиру російську нафту (окрім тієї, яка постачається трубопроводами), на нафтопродукти та морські перевезення нафти та нафтопродуктів.

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