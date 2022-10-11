Всего в санкционный список вошел 51 российский олигарх. Также под ограничения попали 24 поддерживаемых Россией чиновника.
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Новая Зеландия снова ввела санкции против России
Под санкции попали нефть, газ, экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино, морепродукты, водка и икра.
На олигарха Абрамова и его семью наложили запрет на въезд в Новую Зеландию, в частности, их самолетам и судам будет запрещено входить в воздушное пространство и порты страны.
Как сообщила министр иностранных дел Наная Махута, перед принятием решения по олигарху были проведены "широкие консультации".
Если санкции будут применены в полном объеме, убытки, которые почувствуют новозеландцы, вероятно, будут больше, чем убытки, которые ощутит сам господин Абрамов, не живущий здесь и имеющий лишь небольшую долю своего состояния, инвестированного в Новой Зеландии,
– отметила она.
Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова и родственников Путина
Ранее Новая Зеландия расширила санкции против России. В новый санкционный список попали 19 человек, среди которых российские министры, члены Совбеза России, родственники Владимира Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Власти отмечали, что эти лица являются частью сети влияния вокруг Путина и использовали свои должности, чтобы угрожать суверенитету и территориальной целостности Украины.
Напомним, что также правительство Новой Зеландии ввело санкции в отношении 8 российских физических лиц и учреждений.
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