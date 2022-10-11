Загалом до санкційного списку увійшов 51 російський олігарх. Також під обмеження потрапили 24 підтримувані Росією посадовці.

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Нова Зеландія знову ввела санкції проти Росії

Під санкції потрапили нафта, газ, експорт та імпорт предметів розкоші, таких як новозеландське вино, морепродукти, російська горілка та ікра.

На олігарха Абрамова і його сім’ю наклали заборону на в'їзд до Нової Зеландії, зокрема, їхнім літакам і суднам буде заборонено входити в повітряний простір і порти країни.

Як повідомила міністр закордонних справ Наная Махута, перед прийняттям рішення щодо олігарха було проведено "широкі консультації".

Якщо санкції будуть застосовані в повному обсязі, збитки, які відчують новозеландці, ймовірно, будуть більшими, ніж збитки, які відчує сам пан Абрамов, який не живе тут і має лише невелику частку своїх статків, інвестованих в Новій Зеландії,

– зазначила вона.

Нова Зеландія запровадила санкції проти Кадирова та родичів Путіна

Раніше Нова Зеландія розширила санкції проти Росії. У новий санкційний список потрапили 19 осіб, серед яких російські міністри, члени Ради безпеки Росії, родичі Владіміра Путіна та глава Чечні Рамзан Кадиров.

Влада наголошувала, що ці особи є частиною мережі впливу навколо Путіна та використовували свої посади, щоб загрожувати суверенітету та територіальній цілісності України.

Нагадаємо що також уряд Нової Зеландії увів санкції щодо 8 російських фізичних осіб та установ.

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