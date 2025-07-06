Однако это может быть в виде слов. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что важнейший инструмент давления на Кремль, то есть санкции, пока на грани рассмотрения.
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О последствиях для Путина
Политолог предположил, что сейчас мир находится в определенной точке раздвоения взглядов президента США, когда он может сказать Линдси Грэму, что время принимать законопроект о санкциях против России.
В то же время не стоит забывать, что и российский диктатор следит за ситуацией в Америке. Ведь на фоне заявлений об усилении конкретного санкционного давления мы видим снятие санкций с "Рособоронэкспорта" в сирийском пакете, снятие санкций с построения АЭС в Венгрии с участием "Росатома".
То есть у Путина сегодня есть аргументация, чтобы верить в неспособность Трампа на действительно качественное новое давление. В то же время видим иранский кейс, где Трамп ведет себя довольно проактивно,
– пояснил он.
Кстати, тем временем 5 июля сам Трамп заявил, что ведет себя с Россией жестче, чем с Ираном. Он сообщил, что, "вероятно, Путин хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей" после телефонного разговора с диктатором.