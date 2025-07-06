Однак це може бути у вигляді слів. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що надважливий інструмент тиску на Кремль, тобто санкції, поки що на межі розгляду.

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Про наслідки для Путіна

Політолог припустив, що зараз світ перебуває у певній точці роздвоєння поглядів президента США, коли він може сказати Ліндсі Грему, що час приймати законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

Водночас не варто забувати, що і російський диктатор слідкує за ситуацією в Америці. Адже на фоні заяв про посилення конкретного санкційного тиску ми бачимо зняття санкцій з "Рособоронекспорту" в сирійському пакеті, зняття санкцій з побудови АЕС в Угорщині за участі "Росатому".

Тобто у Путіна сьогодні є аргументація, щоб вірити в неспроможність Трампа на дійсно якісний новий тиск. Водночас бачимо іранський кейс, де Трамп поводиться доволі проактивно,

– пояснив він.

До речі, тим часом 5 липня сам Трамп заявив, що поводиться з Росією жорсткіше, ніж з Іраном. Він повідомив, що, "ймовірно, Путін хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей" після телефонної розмови з диктатором.