Все это "в долгую": почему ЕС медленно принимает решения о санкциях против россии

Евросоюз вводит против россии все новые и новые санкции. Однако, принятие санкционных пакетов в общем сложный процесс, ведь нужно учесть много моментов.

Об этом 24 каналу сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он отметил, что сейчас европейцы продолжают выискивать лазейки из предыдущих санкционных пакетов.

Кстати Британия стала первой страной, которая ввела антироссийские санкции после "референдумов"

Почему ЕС медлит с санкциями против россии

Солонтай отметил, что проблема в принятии санкций состоит в том, что момент, когда блокируются определенные ресурсы с территории россии, у европейцев еще нет готовых решений относительно того, что им дальше делать.

Здесь речь идет о гораздо большей проблеме. Что делать с дефицитом этого сырья. Что делать с происходящим потом с деталями, комплектующими. Что делать с тем, что делается со всем местом, где используется тот или иной ресурс,

– заметил политолог.

Ведь, по его словам, те же российские алмазы, полный запрет которых сейчас рассматривает ЕС, являются частью необходимого ресурса для промышленности. И со многими другими деталями возникали проблемы в связи с режимом санкций.

Потому и так медлительны эти процессы. Но на самом деле такое обращение существует, и действительно есть шанс о том, что в одном из следующих пакетов это возможно,

– объяснил Солонтай.

Он добавил, что в целом в Евросоюзе сейчас разгорелась острая дискуссия об изменении правил. То есть говорится не только о самих санкциях, но и о правилах принятия этих санкций.

Почему ЕС медленно принимает санкции против россии и каких следует ожидать: смотрите видео

Что может появиться в очередном пакете санкций

Солонтай рассказал, что в вопросе внедрения дальнейших санкционных пакетов в отношении россии Евросоюз пошел в разные отрасли. Европейцы продолжают выискивать лазейки из предыдущих санкционных пакетов.

Ведь уже более полудесятка санкционных пакетов принято. То есть многие санкции как будто введены, а потом на практике они оказываются дырявыми. То там работает обход, то там механизм существует,

– сказал он.

Подобная ситуация, по словам политолога, сложилась в отношении энергоносителей, угля, транзита товаров. Поэтому новые санкции в большинстве своем будут двигаться вокруг того, чтобы были достигнуты те пакеты, которые были приняты ранее.

Но в вопросе болезненности возвращаемся к тому, что все это "в долгую". Потому что каждый пакет санкций – это просто минус миллиард или 2 миллиарда, какой-то части денег в российском бюджете,

– заметил Солонтай.

А у россиян, добавил он, в общем запас пока достаточно большой. У путина такие большие резервы, что все это срабатывает только "в длинную". "В короткое" для нас есть только военные действия.

Санкции против россии: что известно

Страны-члены Евросоюза готовят новый пакет санкции против россии. Однако некоторые страны настаивают на еще более жестоких мерах. Восьмой пакет санкций необходим в ответ на последние решения россии.

В новом пакете санкций ЕС против россии, вероятно, не будет ограничения цен на нефть. В то же время, как сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, будут санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в это время встретился в Нью-Йорке с российским коллегой сергеем лавровым. Ему он сказал, что не поддерживает новый пакет санкций ЕС против россии.

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