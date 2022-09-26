Про це 24 каналу сказав директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він зауважив, що зараз європейці продовжують вишуковувати лазівки з попередніх санкційних пакетів.

До речі Британія стала першою країною, яка запровадила антиросійські санкції після "референдумів"

Чому ЄС зволікає із санкціями проти росії

Солонтай зазначив, що проблема проблема в ухваленні санкцій полягає в тому, що момент, коли блокуються певні ресурси з території росії, європейці ще не мають готових рішень щодо того, що їм далі робити.

Тут мовиться про значно більшу проблему. Що робити з дефіцитом цієї сировини. Що робити із тим, що відбувається потім із деталями, комплектуючими. Що робити із тим, що робиться з усім місцем, де використовується той чи інший ресурс,

– зауважив політолог.

Адже, за його словами, ті ж самі російські алмази, повну заборону яких зараз розглядає ЄС, є частиною необхідного ресурсу для промисловості. І з багатьма іншими деталями так виникали проблеми у зв'язку із режимом санкцій.

Тому й такі повільні ці процеси. Але насправді таке звернення існує, і справді є шанс про те, що в одному з наступних пакетів це можливо,

– пояснив Солонтай.

Він додав, що загалом у Євросоюзі нині розгорілася гостра дискусія про зміну правил. Тобто мовиться не лише про самі санкції, а й про правила ухвалення цих санкцій.

Чому ЄС повільно ухвалює санкції проти росії та яких варто чекати: дивіться відео

Що може з'явитися в черговому пакеті санкцій

Солонтай розповів, що в питанні запровадження подальших санкційних пакетів щодо росії Євросоюз пішов у різні галузі. Європейці продовжують далі вишуковувати лазівки з попередніх санкційних пакетів.

Адже вже більш ніж пів десятка санкційних пакетів ухвалено. Тобто багато санкцій наче запроваджено, а потім на практиці вони виявляються дірявими. То там працює обхід, то там механізм існує,

– сказав він.

Подібна ситуація, за словами політолога, склалася щодо енергоносіїв, вугілля, транзиту товарів. Тому нові санкції здебільшого будуть рухатися довкола того, щоб були досягнуті ті пакети, які були ухвалені раніше.

Але в питанні болючості повертаємося до того, що все це "в довгу". Тому що кожен пакет санкцій – це просто мінус мільярд чи 2 мільярди, якоїсь частини грошей у російському бюджеті,

– зауважив Солонтай.

А у росіян, додав він, загалом запас поки що доволі великий. У путіна такі великі резерви, що все це спрацьовує лише "в довгу". "У коротку" для нас є тільки воєнні дії.

Санкції проти росії: що відомо

Країни – члени Євросоюзу готують новий пакет санкції проти росії. Проте, деякі країни наполягають на ще більш жорстоких заходах. Восьмий пакет санкцій необхідний у відповідь на останні рішення росії.

У новому пакеті санкцій ЄС проти росії, ймовірно, не буде обмеження цін на нафту. Водночас, як повідомив кореспондент Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, будуть санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто тим часом зустрівся у Нью-Йорку з російським колегою сергієм лавровим. Йому він сказав, що не підтримує новий пакет санкцій ЄС проти росії.

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