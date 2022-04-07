Дети Путина под санкциями, высылка дипломатов РФ: отчет за день на дипломатическом фронте

Владимир Зеленский выступил перед парламентом Ирландии. В своей речи он призвал депутатов работать с партнерами в рамках ЕС, чтобы вводить более жесткие санкции против России.

Украинская дипломатия работает над тем, чтобы полностью истощить ресурсы российской экономики и военной машины. Такова была оперативная обстановка за 6 апреля.

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Мир дает решительный ответ на зверства российских оккупантов в Киевской области:

массовая высылка русских дипломатов;

жесткие санкции союзников;

глубокая экономическая изоляция РФ.

Спасибо партнерам за важные решения, но чтобы предотвратить новые Бучи и страдания нельзя останавливаться,

– сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас продолжаются крупные дипломатические сражения:

за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго (уже Украина побеждает по углю, дерется за нефть);

за закрытие мировых портов для всех российских кораблей и товаров (уже побеждающий в ЕС, дальше будет больше);

за отключение всех русских банков от SWIFT.

Санкции против России

США, ЕС и страны G7 ввели против России широкомасштабные экономические санкции. Пакет включает ограничения по крупнейшему финучреждению России – "Сбербанку" и крупнейшему частному банку – "Альфа Банку".

Меры также предусматривают запрет на инвестиции в Российскую Федерацию

Поддержка мирам Украины

Джо Байден уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена США предоставить оборонную помощь Украине на сумму 100 миллионов долларов.

Дети Путина под ограничениями

Союзники ввели санкции против детей Путина. Под ограничения попали и жена, и дочери Лаврова, а также члены Совбеза РФ, Медведев и Мишустин.

Высылка дипломатов РФ

Число высланных российских дипломатов за период с 24 февраля уже перевалило четыреста.

Греция 6 апреля объявила о высылке двенадцати российских дипломатов, а Норвегия – троих.

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит вопрос об исключении РФ из Совета ООН по правам человека.

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