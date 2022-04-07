Українська дипломатія працює над тим, аби повністю виснажити ресурси російської економіки та воєнної машини. Такою була оперативна обстановка за 6 квітня.

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Світ дає рішучу відповідь на звірства російських окупантів у Київській області:

масова висилка російських дипломатів;

жорсткі санкції союзників;

глибока економічна ізоляція РФ.

Дякую партнерам за важливі рішення, але щоб запобігти новим Бучам і стражданням не можна зупинятися,

– сказав Дмитро Кулеба.

За його словами, наразі тривають великі дипломатичні битви:

за повне нафтове, газове та вугільне ембарго (вже Україна перемагає по вугіллю, б'ється за нафту);

за закриття світових портів для усіх російських кораблів і товарів (вже перемагає в ЄС, далі буде більше);

за відключення всіх російських банків від SWIFT.

Санкції проти Росії

США, ЄС та країни G7 ввели проти Росії широкомасштабні економічні санкції. Пакет включає обмеженння щодо найбільшої фінустанови Росії – "Сбербанку" та найбільшого приватного банку – "Альфа Банку".

Заходи також передбачають заборону на інвестиції в Російську Федерацію

Підтримка світу України

Джо Байден уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена Сполучених Штатів Америки надати оборонну допомогу Україні на суму 100 мільйонів доларів.

Діти Путіна під обмеженнями

Союзники запровадили санкції проти дітей Путіна. Під обмеження потрапили й дружина та дочки Лаврова, а також члени Радбезу РФ, Медведєв і Мішустін.

Висилка дипломатів РФ

Кількість висланих російських дипломатів за період з 24 лютого вже перевалила чотири сотні.

Греція 6 квітня оголосила про висилку дванадцятьох російських дипломатів, а Норвегія – трьох.

Генеральна Асамблея ООН розгляне питання про виключення РФ з Ради ООН з прав людини.

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