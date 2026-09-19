Политтехнолог Юрий Подорожний в эфире 24 Канала подчеркнул, что подписанный президентом США закон лишился механизма автоматического вступления в силу. По его словам, теперь это скорее личный рычаг давления Трампа, а само подписание можно считать "некрологом" документа о так называемых "адских санкциях", которые в свое время готовил Линдси Грэм.

Почему Пекин не испугался ограничений

Показательной стала реакция Китая на новые американские инициативы. Китайский лидер Си Цзиньпин даже не подумал отменять свой запланированный визит в США. Это прямо свидетельствует о том, что Пекин прекрасно понимает реальный вес и холодную тональность принятого решения.

Трамп накануне переговоров с Китаем и в трехстороннем формате "Украина – Россия – США" кладет себе в карман дополнительный рычаг давления,

– пояснил Подорожний.

Дипломатия давления со стороны Кремля

Оценивая общую геополитическую ситуацию перед октябрьскими переговорами в США, политтехнолог сравнил дипломатические методы России с допросами в ФСБ. Главными инструментами Москвы остаются откровенное давление и манипуляции.

Ни для кого не секрет, что россиянам сегодня не удается на поле боя показать то, что они хотят. Путин будет затягивать переговоры, даже если он вступит в них, пока не "выкатает" если не мытьем, так катаньем Донецкую и Луганскую области, даже если россияне не смогут их взять еще 10 лет,

– отметил Подорожний.

О санкциях США и шантаже Путина: смотрите аналитику Подорожнего в видео