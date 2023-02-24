ЕС не согласовал новые санкции против России из-за Польши: как это произошло

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину ЕС должен был принять новый пакет санкций против агрессора. Однако прийти к согласию в Брюсселе не удалось, поскольку Польша не поддержала пакет.

Польша отказалась поддерживать десятый пакет санкций, аргументируя это тем, что он слишком мягкий. Особенно Варшава недовольна предложенными ограничениями на импорт синтетического каучука.

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Что предлагает Варшава и почему она выступает против предложенных ограничений

Относительно почти всех пунктов нового пакета санкций члены ЕС пришли к согласию, но импорт синтетического каучука стал камнем преткновения. Польские дипломаты отмечают, что они не блокируют пакет, а хотят, чтобы эти санкции имели смысл.

Дело в том, что ряд стран ЕС призвали к полному запрету на импорт синтетического каучука из России. Однако в Евросоюзе есть те страны, которые зависят от этого импорта. Поэтому Брюссель, по словам одного из дипломатов, предложил установить предел квоты на уровне 560 000 метрических тонн.

Польские дипломаты говорят, что такая квота лишает санкции смысла, ведь ЕС таким образом предлагает установить предел, превышающий текущий импорт. Об этом свидетельствуют и торговые данные – за последние 10 лет Россия не превышала предложенную ЕС квоту импорта синтетического каучука.

Кроме Польши, еще несколько стран выразили свое недовольство этим предложением, однако только польские дипломаты заблокировали согласование санкций. Вечером 23 февраля переговоры возобновились, еще одна попытка подписать пакет санкций состоится утром 24 февраля.

Напомним, что высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность в том, что Евросоюз одобрит новые санкции против России на годовщину ее вторжения в Украину. Поскольку переговоры продолжатся, вероятно, что дипломаты смогут прийти к согласию и принять новый, десятый пакет санкций, которые вводит ЕС с 2014 года.