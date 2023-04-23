Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Шейтельман – политтехнолог. По его словам, такое решение – это то, что действительно нужно сейчас.
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Ничтожность России на мировом рынке
Михаил Шейтельман объяснил, что наиболее надежный способ победить Россию – утомить ее. Для этого нужно лишить россиян всего.
"Они сами мало что умеют производить", – объяснил он.
Потенциальное решение G-7 задело россиян. Как свидетельство – реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, прекращение поставок товаров в Россию существенно обострит мировой кризис. Странно слышно такое от страны с 1,5% ВВП.
У них нет возможности поставлять самим, нет ни технологий, ни специалистов – ничего нет,
– подчеркнул политтехнолог.
По его словам, свидетельством того, что в России не все так хорошо, как рисуется, есть выход компании из страны.
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В России проблемы
Михаил Шейтельман отметил, что свою деятельность в России приостановила компания Henkel.
"Это не тот Henkel, который производил бомбившие Москву самолеты в 1941 году. Это Henkel, который делал клей "Момент", – подчеркнул он.
Поскольку россияне сами ничего не умеют, то для них это звучит как крушение.
Мне интересно, смогут ли они делать клей Момент и что они будут нюхать в России?
– пошутил он.
По словам политтехнолога, украинцы должны искренне радоваться этому. Впрочем, россияне пытаются все же успокоить себя формулировкой о том, что Запад устал от войны.
Зато это свидетельство не того, что западные страны забудут об Украине и начнут заниматься своими словами. Это значит, что нужно добить Россию и нанести ей удар с двух сторон: Украина сделает свое дело на фронте, а Запад поможет ввести более мощные санкции.
России помогают обходить санкции: основное
- Несмотря на то, что западные страны продолжают работать над пакетами санкций против России, все же находятся страны, помогающие стране-агрессорке. К примеру, Армения в 2022 году импортировала на 515% больше чипов и процессоров из США и на 212% больше из ЕС, чем в 2021 году. Затем страна экспортировала 97 процентов этой продукции в Россию.
- Также в сотрудничестве с Россией подозревают Казахстан. Правительство страны приняло решение ввести полностью электронную базу всех товаров, следующих реэкспортом в Россию.
- Обходящими антироссийские санкции странами являются Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Они отказались от участия в западных санкциях против России.