Про це 24 Каналу розповів Михайло Шейтельман – політтехнолог. За його словами, таке рішення – це те, що справді потрібне зараз.
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Нікчемність Росії на світовому ринку
Михайло Шейтельман пояснив, що найбільш надійний спосіб перемогти Росію – втомити її. Для цього потрібно позбавити росіян всього.
"Вони самі мало що вміють виготовляти", – пояснив він.
Потенційне рішення G-7 зачепило росіян. Як свідчення – реакція прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова. За його словами, припинення постачання товарів у Росію суттєво загострить світову кризу. Дивно чути таке від країни із 1,5% ВВП.
У них немає можливості постачати самим, немає ні технологій, ні спеціалістів – нічого немає,
– наголосив політтехнолог.
За його словами, свідченням того, що в Росії не все так добре, як малюється, є вихід компанії із країни.
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У Росії проблеми
Михайло Шейтельман зауважив, що свою діяльність у Росії припинила компанія Henkel.
"Це не той Henkel, який виготовляв літаки в 1941 році, що бомбили Москву. Це Henkel, який робив клей "Момент", – наголосив він.
Оскільки росіяни самі нічого не вміють, то для них це звучить як катастрофа.
Мені цікаво, чи зможуть вони робити клей "Момент" і що вони будуть нюхати в Росії?
– пожартував він.
За словами політтехнолога, українці мають щиро радіти цьому. Втім росіяни намагаються все ж заспокобвати себе формулюванням про те, що Захід втомився від війни.
Натомість це свідчення не того, що західні країни забудуть про Україну й почнуть займатися своїми словами. Це означає, що потрібно добити Росію й завдати їй удару з двох сторін: Україна зробить свою справу на фронті, а Захід допоможе запровадити потужніші санкції.
Росії допомагають обходити санкції: основне
- Попри те, що західні країни продовжують працювати над пакетами санкцій проти Росії, все ж знаходяться країни, які допомагають країні-агресорці. Наприклад, Вірменія у 2022 році імпортувала на 515% більше чіпів і процесорів із США і на 212% більше з ЄС, ніж у 2021 році. Потім країна експортувала 97 відсотків цієї продукції до Росії.
- Також у співпраці із Росією підозрюють Казахстан. Натомість уряд країни ухвалив рішення ввести повністю електронну базу всіх товарів, що йдуть реекспортом до Росії.
- Країнами, що обходять антиросійські санкції є Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати. Вони відмовилися від участі в західних санкціях проти Росії.