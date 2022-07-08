Снять санкции труднее, чем ввести, – Пендзин сказал, сколько лет россия будет под ограничениями

Благодаря санкциям, введенным цивилизованными странами мира против россии, экономика страны-агрессора оказалась в 1990 годах. Быстро избавиться от ограничений не удастся.

Восстановление экономики даже при условии снятия санкций может затянуться на долгие годы. Об этом 24 каналу сказал экономист Олег Пендзин.

Внимание Последняя надежда россии: Сбербанк выковыривает чипы из неиспользованных карт из-за их нехватки для новых

По его словам, состояние 2022 года при снятии санкций россия может восстановить только на протяжении минимум 10 лет. Эти цифры уже есть.

Мы понимаем, что ввести санкции тяжело. Но снять их еще труднее, чем ввести,

– сказал Пендзин.

И подчеркнул, что в силу того, что санкции достаточно жестко привязаны к:

анекции Крыма;

оккупации на Востоке Украины;

признанию фейковых республик Донецкой и Луганской областей.

Вряд ли мы увидим, что эти санкции снимут, даже если активная фаза войны закончится. Поэтому он считает, что 10 лет – это еще очень оптимистичный прогноз с точки зрения реальных возможностей.

Ситуация хуже, чем говорит кремль – Пендзин об экономическом кризисе в россии: смотрите видео

Добыча нефти в пределах одного российского проекта резко упала

россия использует все свои ресурсы как оружие. В частности, это касается нефти, на которую часто делает ставку государство-агрессор. Однако после полномасштабного вторжения в Украину против россии начали вводить санкции, влияющие на важные для москвы проекты.

Например, речь идет о проекте "Сахалин-1", в рамках которого объемы добычи сырья упали в 22 раза из-за санкций – до 10 тысяч баррелей нефти в сутки.