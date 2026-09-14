Евросоюз не смог прийти к соглашению о продлении санкций против России и отложил крайний срок

Страны-члены ЕС не смогли договориться о продлении санкций против Кремля. После многочисленных попыток сделать это до 15 сентября, когда истекает срок их действия, крайний срок перенесли на 22 сентября.

Основным препятствием для достижения договоренностей стала Словакия. Об этом заявил представитель ирландского председательства в Раде ЕС, сообщает "Радио Свобода".

Что известно о санкциях?

Комитет постоянных представителей принял решение продлить действие санкционного режима на неделю – до полуночи вторника, 22 сентября, чтобы государства-члены Европейского Союза имели дополнительное время для рассмотрения предложений о продлении санкций против России.

Продление действия санкционных списков крайне важно для того, чтобы и в дальнейшем подрывать потенциал российской военной машины и сохранять давление на физических и юридических лиц, которые поддерживают эту войну, способствуют ей и извлекают из нее выгоду,

– заявили в пресс-службе председательства.

Главной причиной отсутствия консенсуса, который должен сохранить санкции против страны-агрессора еще на 6 месяцев, является требование Словакии. Братислава хотела бы исключить из черных списков двух российских олигархов: Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кроме того, на днях Франция поддержала ультиматум Словакии в отношении Усманова.

Обратите внимание! Усманов пытался через суд добиться отмены санкций, однако у него это не получилось. Фридман, напротив, добился отмены предыдущих санкционных актов за 2022–23 годы, однако это не прекратило его дальнейшего пребывания под санкциями.

Отметим, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов на ежегодной конференции YES рассказал, что санкции цивилизованного мира влияют на экономику России, однако в Кремле рассчитывают на их скорое ослабление. По словам чиновника, некоторые российские олигархи надеются вновь свободно финансировать военную машину, если европейцы допустят ошибку.

Он отметил, что санкционное давление должно оставаться непоколебимым. Буданов подчеркнул, что для западных партнеров критически важно перекрыть все возможные пути для обхода ограничений со стороны агрессора.