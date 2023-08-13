Об этом 24 Каналу сказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он подчеркнул, что гуманизм западных политиков, по всей вероятности, не позволит закрыть границы для россиян.

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"Сейчас нашу южную границу переходят мигранты – и россияне и украинцы, – конечно, к украинцам отношение лучше. Но мы гуманная страна, поэтому мы пускаем всех", – сказал политик.

Зависит от того, кто будет президентом

Американская философия базируется на гуманистических принципах, что проявляется как в политике, так и в социальной сфере. Часто случается, что люди, переехавшие в США и получающие там социальную помощь как мигранты, критикуют эту страну, выражают свое недовольство разными аспектами жизни.

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"Мы не помогаем бедным, потому что они хорошие, мы им помогаем, потому что они бедны, а мы хотим жить в обществе, где есть определенные стандарты жизни. Я уверен, что россиян также будут пускать в США, возможно выборочно, – это будет зависеть от миграционной политики и того, кто будет президентом страны на тот момент", – объяснил Юрий Рашкин.

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