Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він наголосив, що гуманізм західних політиків, ймовірно, не дозволить закрити кордони для росіян.

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"Нині наш південний кордон переходять мігранти – росіяни та українці, – звісно, до українців ставлення краще. Але ми гуманна країна, тому ми пускаємо всіх", – мовив політик.

Залежатиме від того, хто буде президентом

Американська філософія базується на гуманістичних принципах, це проявляється як у політиці, так і у соціальній сфері. Часто трапляється, що люди, які переїхали до США й отримують там соціальну допомогу як мігранти, критикують цю країну, висловлюють своє незадоволення різними аспектами життя.

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"Ми не допомагаємо бідним, бо вони хороші, ми їм допомагаємо, тому що вони бідні, а ми хочемо жити у суспільстві, де є певні стандарти життя. Я впевнений, що росіян також пускатимуть до США, можливо вибірково, – це залежатиме від міграційної політики і від того, хто буде президентом країни на той момент", – пояснив Юрій Рашкін.

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