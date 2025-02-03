Это может стать эффективным рычагом давления на Москву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка для РБК-Украина.

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Какие рычаги давления на Москву имеет Трамп

По словам Власюка, важными шагами в этом направлении могут стать повышение пошлин на российские товары. Снижение нефтегазовых доходов России может повлиять на ее способность вести войну.

"Это тарифные ограничения – повышение пошлин на российские металлы, удобрения и другие товары. Усиление вторичных санкций против компаний, помогающих РФ обходить ограничения, блокирование новых банков, конфискация активов и ограничение доступа к критическим технологиям также должны стать частью стратегии. Дальнейшие санкции – это ключевой рычаг для принуждения Кремля к справедливым переговорам", – называет Власюк.

Уменьшение доходов России от нефти и газа возможно из-за усиления борьбы с так называемым "теневым флотом", более жесткий контроль за установленной границей цен и повышение себестоимости добычи, считает Власюк.

Напомним, Foreign Policy пишет, что администрация Трампа может обеспечить полное соблюдение последнего пакета санкций против России, в частности по "теневому флоту", который будет касаться более 180 танкеров. Новая администрация могла бы использовать силу вторичных санкций США для наказания покупателей и посредников российской нефти, которые не придерживаются ценовой границы.